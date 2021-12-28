У Миколаєві загорів вантажний бус із новорічними ялинками

Вогонь загрожував цілому ринку.
У Миколаєві горів вантажний бус із привезеними на продаж новорічними ялинками, їх розвантажити так і не встигли.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Спалахнуло миттєво - вогонь швидко охопив весь мікроавтобус і перекинувся на сусідню машину.
Поруч ринок, тож аби вогонь не пішов далі, пожежу гасять одразу два відділення ДСНС.
Причина займання поки невідома. Ніхто з людей не постраждав.
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