У Миколаєві загорів вантажний бус із новорічними ялинками

Вогонь загрожував цілому ринку.

У Миколаєві горів вантажний бус із привезеними на продаж новорічними ялинками, їх розвантажити так і не встигли.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Спалахнуло миттєво - вогонь швидко охопив весь мікроавтобус і перекинувся на сусідню машину.

Поруч ринок, тож аби вогонь не пішов далі, пожежу гасять одразу два відділення ДСНС.

Причина займання поки невідома. Ніхто з людей не постраждав.

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