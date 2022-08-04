У Миколаївській області чоловік облив бензином та підпалив 21-річну дівчину

Потерпіла перебуває з опіками в лікарні. Медики оцінюють її стан як важкий.

У Миколаївській області чоловік по-звірячому розправився зі своєю співмешканкою. Причини, чому вчинив таке, поки не називає.

Як розповіли ТСН.ua в поліції Миколаївщини, 29-річний чоловік під час конфлікту облив 21-річну жінку бензином та підпалив її.

Крики на допомогу почула сусідка, вона й викликала швидку.

Наразі потерпіла перебуває з опіками в лікарні. Медики оцінюють її стан як важкий.

"Причина конфлікту поки що не відома", - повідомили ТСН.юа в відділі коммунікацій поліції Миколаївської області.

Відомо, що під час скоєння злочину чоловік був нетверезим.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, підозрюваному зашрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, у США 79-річний чоловік вирішив покарати автодилера та спалив машини, які перебували на стоянці салону.

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