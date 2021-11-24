У Миколаївській області чоловік перетворив оселю на нашпиговану зброєю нарколабораторію

У Миколаївській області чоловік перетворив оселю на нашпиговану зброєю нарколабораторію

У нього знайшли різні види зброї, набої, а також обладнання для виготовлення і фасування наркотиків.

У Миколаївській області поліцейські виявили цілу озброєну нарколабораторію. Її облаштував селянин просто у своєму обійсті. Звідти і торгував наркотиками.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 24 листопада.

Під час обшуку з'ясувалося, що будинок та автомобіль горе-бізнесмена були буквально нашпиговані зброєю. Копи знайшли травматичні пістолети, гвинтівки, оптичні приціли, набої різної модифікації та мисливські ножі.

Наразі встановлюють, звідки в чоловіка такий крам, а також канали збуту наркотиків та можливих посібників. Наркоділку загрожує до 10 років ув‘язнення.

У Миколаївській області поліцейські виявили цілу озброєну нарколабораторію | Новини України

Нагадаємо, у Херсонській області чоловіки обладнали цілу плантацію для вирощування кущів конопель посеред херсонських плавнів. За цінами "чорного ринку" вартість вилученої марихуани становить більше 10 мільйонів гривень.

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