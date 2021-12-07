У Миколаївській області гастролер видурив у дідуся 80 тисяч гривень

У Миколаївській області гастролер видурив у дідуся 80 тисяч гривень

Пенсіонер повірив, що його донька потрапила у ДТП.

У Миколаївській області пенсіонеру зателефонував невідомий, назвався лікарем і повідомив, що нібито його дочка потрапила у ДТП і потребує термінової операції.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 7 грудня.

Літній батько віддав все, що в нього було. Втім, коли шахрай пішов, все ж зателефонував доньці. Та сказала, що з нею все гаразд і одразу звернулася до поліції. Копи затримали шахрая в сусідньому місті. Чоловік - родом з Росії і вже був судимий за майнові злочини. Наразі копи встановлюють інших жертв афериста.

“Зателефонували, що донька потрапила в аварію у Харкові, наразі перебуває у важкому стані. Вона - у приватній клініці і терміново треба переслати гроші на лікування і операцію в сумі 160 тисяч гривень. Я віддав 2600 доларів и 10 тисяч гривень”, - розповів пенсіонер.

“Затриманий перевіряється на причетність щонайменше до 20 аналогічних злочинів на території Миколаївщини та України, де чоловік вимагав у жертв, як правило похилого віку, до 10 тисяч доларів. Наразі поліцейські встановлюють спільників шахрая . Відомо, що керували діями виконавця ув’язнені, які наразі відбувають покарання на непідконтрольній Україні території та за сприяння адміністрації установи відбування покарань. Грошові кошти потерпілих одразу переводили на рахунки організаторів. Сам затриманий - родом з Російської Федерації, неодноразово притягувався за майнові злочини”, - сказав Сергій Шайхет, начальник ГУНП в Миколаївській області.

В Миколаївській області шахраї ошукали на 80 тисяч гривень літнього чоловіка | Новини України

Нагадаємо, у Дніпропетровській області засуджений, перебуваючи в колонії, виманив у жінки 254 тис. грн, які вона збирала на допомогу дітям.

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