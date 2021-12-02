У Миколаївській області голова ОСББ під час обговорення комунальних послуг побив жителя багатоповерхівки

У потерпілого діагностували легкі травми.
У м. Вознесенську Миколаївської області голова ОСББ побив чоловіка через комунальні платежі. За це його оштрафували на 850 грн.
Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на вирок Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області.
За даними слідства, конфлікт стався біля багатоквартирного житлового будинку. Під час суперечки голова ОСББ побив жителя будинку. У потерпілого діагностували такі травми: крововилив у лівому оці та лівому стегні, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.
У суді підозрюваний розповів, що від 2013 року працює головою ОСББ і з потерпілим у нього виник конфлікт через платежі. Чоловік у скоєному розкаявся та визнав свою провину. Потерпілий розповів, що в нього із головою ОСББ сталась сварка під час обговорення комунальних послуг.
Суд визнав нападника винним за ч.1 ст.125 КК України та призначив йому 850 грн штрафу.
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