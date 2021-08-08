У Миколаївській області посеред заповідника на лимані за кілька днів "виріс" незаконний атракціон

У Миколаївській області посеред заповідника на лимані за кілька днів "виріс" незаконний атракціон

Дозвільних документів на атракціон немає, проте на самобуд навіть не наклали арешт.

На Миколаївщині в заповідній зоні Тилігульського лиману зводять парк розваг. Уже встановили металеві конструкції, понтони, розтягнули троси, якими кататимуться любителі екстриму. Екологи - обурені. Адже в заповіднику це заборонено.

Про це 8 серпня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Депутат Миколаївського району Олександр Дьяченко зняв на відео вишки, понтони, які встановлені у воді. Триває підключення до електроенергії. Каже, коли побачив у заповіднику металевий атракціон, спершу не повірив.

У заповіднику твердять – атракціон невідомі звели потай за лічені дні.

"Ми були шоковані, тому що без жодних документів, без проєкту, без погоджень, без нічого – таку надзвичайно цінну територію просто захопили", - говорить в.о. директора регіонального ландшафтного парку "Тилігульський" Олег Деркач.

Виїжджаємо на місце. Всі будівельники повтікали. Видно, що люди залишили місце будівництва поспіхом. Залишили просто неба інструменти, посуд і навіть металеву драбину.

Екологи рахують збитки - знищено майже гектар ґрунтового та рослинного покриву навколо водойми.

Новини України: у заповідній зоні Тилігульського лиману зводять парк розваг – хто дав дозвіл

Конструкцію звели просто у заповідній зоні. Ці озера – територія регіонального ландшафтного парку "Тилігульський" і саме тут гніздяться рідкісні види птахів, які занесені до Червоної Книги. І територія тиші. Будь-яка діяльність тут заборонена. А надто – такі розваги.

"Це приводить до знищення чисельності особливо рідкісних коловодних птахів. Це об’єкт смарагдової мережі Європи. Це території європейського значення", - каже Олег Деркач.

Зводять тут вейк-парк, кажуть місцеві, центр для катання на дошках по воді за допомогою канатів. Уже навіть були пробні пуски. Підтверджує це і банер на будівельному вагончику. За телефоном знаходимо власника. В одеській компанії переконують, що їхні конструкції безпечні і дозвіл на них є. Власниця споруди Світлана Василенко переконує, що є угода із сільською радою:

"Це тимчасові споруди, які жодним чином не шкодять природі, парку. Якогось там шуму, який може заважати птахам, флорі та фауні, парку".

Жодного дозволу не давали, запевняють у сільраді. Бо територія хоч і села, але статус її природоохороний.

"Ми не надали їм дозвіл. Ми надали їм погодження своє. Якщо їм відповідні структури надають дозвіл, то ми не заперечуємо. Але для того вони повинні були мати усі повністю дозвільні документи", - говорить секретарка Коблівської сільської ради Світлана Талоха.

Чиновники вже звернулися до поліції та готують позов до суду. Бо до всього - конструкції можуть загрожувати людям.

"На цей атракціон потрібна низка дозволів, щоб не перешкоджати здоров’ю людей, тому позиція влади дуже чітка – демонтаж цієї споруди", - зазначила начальниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської області Олександра Єфименко.

"Якщо ми допустимо такий прецедент в одному місці, то пересип Тилігульського лиману просто буде забудована найближчим часом", - каже в.о. директора парку "Тилігульський" Олег Деркач.

Утім, поки що на самобуд навіть не наклали арешт. Тож, коли і чи насправді демонтують - невідомо.

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