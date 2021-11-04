У Миколаївській області відроджують таврійський орнамент: чим унікальний роспис

Розпис внесли до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини Миколаївщини.

У Миколаївській області відроджують автентичний розпис - таврійський орнамент, який притаманний саме Причорномор'ю. Його віднайшла місцева журналістка пів століття тому, а відновлює тепер тутешня мисткиня.

Про забуті візерунки розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 4 листопада.

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Вся майстерня художниці заставлена роботами у блакитних, білих та жовтогарячих кольорах - все це таврійський розпис. Техніка була б втрачена, якби пів століття тому журналістка Євгенія Бондаренко не звернула увагу на автентичні орнаменти в причорноморських селах.

Коли мисткиня Любов Паранюк побачила роботи журналістки з таврійським розписом, то загорілася ідеєю відродити орнамент рідного краю. Вже п'ять років вона створює нові і нові роботи в цій техніці: "Просто на чистому дереві використовувала світлий фон. На кераміку - темний".

Новини України: у Миколаївській області відроджують таврійські орнаменти

Мисткиня розписала місцеву бібліотеку, зупинку в рідному селі. Крім того, вона вчить таврійському розпису всіх охочих.

До слова, два роки тому таврійський розпис внесли до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини Миколаївщини. Тепер його орнаментом розписують стіни адміністративних будівель і готують документи, щоб розпис отримав статус на державному рівні

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