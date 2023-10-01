У міністра оборони Умєрова нові заступники: хто вони і що про них відомо

Проте досі у Міноборони не призначено заступників із тилового забезпечення, озброєння і міжнародних відносин.

Новий міністр оборони України Рустем Умєров представив цього тижня трьох нових своїх заступників замість шести з команди Резнікова, які звільнилися минулого тижня.

Про це йдеться в ТСН.Тижні.

На кого робить ставку Умєров

Юрій Джигир став заступник міністра оборони із питань фінансів. Останні три роки він консультує Світовий банк щодо фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я.

І єдиний із цієї трійки має урядовий досвід. У 2018-2020-му роках він був заступником міністра фінансів України.

Наталія Калмикова стала заступницею з питань соціального розвитку. Від лютого 2022 року вона була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду. До цього – радницею командувача Сухопутних військ ЗСУ і заступницею директора у фонді "Повернись живим".

Катерина Черногоренко – заступниця з питань цифрового розвитку. Керівниця проєкту "Армія дронів". Від 2018 року є проєктною координаторкою електронних послуг "єМалятко", електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів у "Дії".

Найважливіше їхнє завдання, – каже міністр – забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях із державою.

Фото: Міноборони України

Кого ще потрібно призначити у Міноборони

Досі не призначено заступників із тилового забезпечення, озброєння і міжнародних відносин. Через це роботу за ключовими напрямами буквально заблоковано: немає кому підписувати договори з постачальниками.

Волонтерка і членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова, яка про це заявила, публічно закликала Умєрова терміново розблокувати роботу Міноборони. Реакція міністра наразі невідома.

Утім, ті призначення, які він таки встиг зробити, дістали схвальний відгук у суспільстві. І тенденція використання громадського сектору як лави запасних каже розвиненому світові про нас, як про рівного партнера.

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Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада призначила міністром оборони Рустема Умєрова замість звільненого Олексія Рєзнікова.

18 вересня Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони України. Зокрема, посади позбулася наймедійніша з них – Ганна Маляр.

27 вересня, Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони: Наталію Калмикову, Юрія Джигиру та Катерину Черногоренко.