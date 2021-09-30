У Мінсоцполітики розповіли, чи вистачить в бюджеті грошей на субсидії українцям

У Мінсоцполітики розповіли, чи вистачить в бюджеті грошей на субсидії українцям

Допомогу отримують близько 2,5 млн сімей.

Гроші на субсидії для українців будуть: наразі заборгованності по виплатах нема.

У цьому в "Сніданку з 1+1" запевнив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Кілька тижнів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що закладених у бюджет коштів на виплату субсидій вистачить лише до початку опалювального сезону. Тож ті, хто їх отримують занепокоїлися, звідки візьмуться кошти.

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За словами Музиченка, уряд попросив у парламенту 12 мільярдів гривень додаткових коштів. Верховна Рада в першому читанні вже схвалила законопроєкт щодо збільшення видатків бюджету-2021.

"Наразі Верховною Радою вже підтримані відповідні законодавчі ініціативи. Ми очікуємо на їхній розгляд у другому читанні. Нам додають 12 мільярдів гривень для фінансування житлових субсидій. Це дасть можливість повноцінно профінансувати початок опалювального періоду і зробити так би мовити пердоплату на січень", - наголосив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

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Представник відомства повідомив, що наразі субсидії отримують близько 2,5 млн сімей, але міністерство орієнтується на три мільйони. Це така ж цифра, яка була і в минулому опалювальному сезоні. "Особливих змін не буде. Але оці пів мільйона сімей, які не отримують субсидію, але ми передбачаємо, що вона їм буде потрібна. Вони вже можуть звертатися, не чекаючи платіжок", - каже Музиченко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів скасував норму про збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги. Йдеться про скасування норми, яку ввели торік навесні через введення локдауну. Відтепер підвищений норматив буде діяти, якщо у регіоні запроваджений "червоний" рівень карантин

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