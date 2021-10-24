У містах-мільйонниках почали встановлювати плату за парковку авто навіть біля будинків

Водії кажуть, що дешевше сплатити штраф, ніж купити місячний абонемент на паркування.

Десятиліттями майже в усіх великих містах діяло неписане правило українських водіїв, хто перший став – того і паркінг. Але з цим тепер доведеться пригальмувати. Бо влада міст-мільйонників масово встановлює плату за паркування автомобілів, навіть у спальних районах.

Про це 24 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

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Кількість машин зростає в геометричній прогресії. До прикладу – тільки у Києві за 5 років кількість авто подвоїлась: у 2015 році було 625 тисяч, а зараз - 1 млн 60 тисяч.

У владних кабінетах вигадали план боротьби з засиллям автомобілів. Але власникам транспортних засобів він дуже не сподобається.

Київ поділили на три паркувальні зони. Ціна на кожну буде різною. Залежно від попиту. У найбільш завантаженому центрі найдорожча – 35 гривень на годину, друга зона – 25 гривень, і у найвіддаленіших спальних районах – 5 гривень.

І це не лише про Київ. За такою схемою зонування пішли усі міста-мільйонники: Дніпро, Одеса, Харків, Львів.

Новини тижня: паркувальні реформи - в українських містах почали боротися з автомобільним колапсом

Майже у кожному місті, де впровадили платні паркування, повинні бути інформаційні знаки із правилами, тарифом, штрафом за несплату. І, звичайно, інспектори, які контролюватимуть це.

Дозволений безкоштовний ліміт на парковці – 10 хвилин. Далі інспектор може виписати штраф. Скажімо, на парковці в Києві, де година коштує 35 грн, штраф становить 700 грн. Якщо водій сплатить його в період до 10 днів, то отримає знижку – 350 грн.

Таких інспекторів на весь Київ тільки 25. І ходять вони хаотично. Без закріплених маршрутів. В ідеалі у кожного мусять бути свої квартали, які вони пішки можуть обійти за 20 хвилин, щоб контроль був постійним.

Зараз водії жартують, що дешевше заплатити штраф, навіть кілька штрафів на місяць, ніж оплачувати місячний абонемент – бо це 5600 грн.

Київ – 12-й в світі і третій в Європі за кількістю заторів. Третина машин у заторах – це ті, хто шукають, де припаркуватися. Платні парковки – це спроба пересадити всіх на громадський транспорт, щоб розблокувати місто. От тільки чи подбало місто про те, щоб громадський транспорт був для всіх, у будь-який куточок міста, і так, щоб не з 5 пересадками? Питання повисло у повітрі. Містам катастрофічно не вистачає автобусів, тролейбусів і трамваїв. У КМДА запевняють, що кошти від парковки ідуть на безпеку руху та покращення громадського транспорту.

Скільки грошей з парковок отримали за 8 місяців 2021 року міста-мільйонники (дані – "Опендатабот"):

Львів – 12,3 млн грн.

Дніпро – 14,5 млн грн.

Харків - 14,5 млн грн.

Одеса – 23 млн грн.

Київ – 34,5 млн грн.

До бюджету дійдуть не всі ці гроші, а близько половини. Бо треба заплатити податки і відкласти на утримання парковок.

Виходить, що на залишок міста зможуть закупити по три автобуси чи максимум по одному тролейбусу. Але це тільки початок реформи. Плани міст амбітніші – вийти на 100 мільйонів у рік.

У містян назріло справедливе питання: чому обов’язки є лише у них, а влади міст і забудовники – повністю позбавили себе відповідальності за дотримання будівельних автонорм? Та власне, що насправді написано в тих нормах?

У Державній службі архітектури та містобудування роздаються всі дозволи і саме тут контролюють виконання усіх будівельних норм. Відповіді ТСН.Тиждень чекав цілий місяць.

"Є вимоги державних будівельних норм, які встановлюють норми. Там є коефіцієнти, які встановлюються до кожної квартири. Це обов'язок, вони забов'язані його виконати", - зазначив голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос.

У нормі мало би бути так: на будинок із 2 тисяч квартир забудовник зобов’язаний передбачити щонайменше півтори тисячі паркомісць.

У світі придумали, як з цим справлятися: будують багаторівневі хайтек-парковки. В Україні такого не роблять. Відповідь дражлива – немає грошей, шукають інвесторів. І схоже, що ними мають стати всі, хто живе у мегаполісах і хто став заручником насмерть забудованих районів. Всі, хто купив квартиру і довірився, що забудовник все зробить за нормами. І що інспекція його проконтролює. Але тепер до вартості кожної машини і квартири варто приплюсовувати від 20 до 50 тисяч гривень на рік – на парковку.

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