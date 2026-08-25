У місті на заході України продають квартиру за 240 000 гривень: який вона має вигляд

На Тернопільщині продають квартиру за 240 000 гривень / © ТСН

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У місті Скала-Подільська Тернопільської області продається квартира за 240 000 гривень. Вона однокімнатна та потребує ремонту. Вона — це найдешевша пропозиція на Тернопільщині.

Про це йдеться на сайті оголошень OLX.

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Що відомо про місто Скала-Подільська

Скала-Подільська — це містечко у Чортківському районі Тернопільської області, відоме своєю стародавньою фортецею та мальовничим парком. Воно розташоване на правому березі річки Збруч.

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Географія та розташування

Селище розташоване за 37 км від міста Чортків.

Через населений пункт пролягає залізнична станція.

Головні пам’ятки

Скали-Подільський замок: руїни кам’яної фортеці XIV століття, зведеної князями Коріатовичами на високій скелі. Замок був одним із найпотужніших укріплень на Поділлі.

Парк та маєток Голуховських: парк пам’ятка садово-паркового мистецтва площею 26 гектарів. Тут росте 500-річна липа, яка є найдавнішим деревом селища. Сам палац не зберігся, проте залишилися флігелі та господарські будівлі.

Костел Успіння Пресвятої Діви Марії: храм початку XVIII століття в історичному центрі селища.

Що відомо про найдешевшу квартиру у Тернопільській області

Про квартиру відомо те, що вона однокімнатна та розташована на 5 поверсі житлового будинку. Площа квартири — трохи майже 29 квадратних метри. Площа кухні — трохи більше 6 квадратних метри.

Житловий будинок цегляний. Фото квартири продавець не опублікував, наголосивши, що приміщення потребує ремонту.

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Найдешевша квартира на Тернопільщині / © OLX

У цьому ж містечку можна купити двокімнатну квартиру за лише 313 000 гривень. Її площа майже 45 квадратних метри. Квартира потребує ремонту.

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