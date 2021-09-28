У МОН розповіли, як будуть працювати школи в "червоній" зоні карантину

У МОН розповіли, як будуть працювати школи в "червоній" зоні карантину

Необхідна стовідсоткова вакцинація.

"Червона" зона карантину передбачає 100% COVID-вацинацію педагогічного колективу, "помаранчева" і "жовта" - 80%.

Про це в ефірі Сніданку з 1+1 розповіла заступниця міністра освіти Віра Рогова.

"Помарнчева" зона передбачає 80% вакцинованих вчителів. При цьому навчаються всі діти: дошкільна, початкова, спеціальна, середня школа. Якщо регіон переходить до "червоної" зони, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника нема, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту", - повідомила заступниця міністра освіти.

За словами представниці МОН, йдеться про стовідсоткову вакцинацію всього колективу закладу - лише за цієї умови зможуть працювати і дитсадки, і початкова, і спеціалізована школа.

Заступниця міністра освіти Віра Рогова розповіла про освіту в умовах карантину

Нагадаємо, у МОЗ оприлюднили попередній список професій, обов'язкових до щеплення проти COVID-19. Якщо працівники визначених сфер відмовляться від щеплення, їх відсторонять від виконання обов'язків. Зокрема, йдеться про працівники таких сфер: центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів; місцевих державних адміністрацій; закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

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