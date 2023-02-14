До монастиря Вінниці підкинули новонародженого малюка: хлопчика врятували від переохолодження і вже підбирають ім'я

Дитину залишили у "Вікні життя" і це рятує від кримінальної відповідальності, але маму малюка все ж розшукують.

У Вінниці народженого малюка знайшли у «Вікні життя» при католицькому жіночому монастирі. У таких вікнах батьки анонімно можуть залишити дитину і про неї подбають лікарі, йдеться в ТСН.

“Вона просто його відчиняє, кладе дитину у віконечко, в нас спрацьовує сигналізація і у матері, є 5 хвилин, щоб вона спокійно пішла”, - пояснюють принцип роботи віконечка у монастирі.

Так було і того пізнього вечора. Послушники із католицького монастиря почули дзвінок, який означав, що «Вікно життя» відчинили. Коли до нього підійшли монахи, вони побачили новонароджене немовля, навколо - нікого. “Це був хлопчик. Лікарі приїхали, оглянули, сказали що дитина 3-4 години після народження, тобто пуповина ще була в неї, він був у курточці, у шапочці”, - розповідають у монастирі.

Також читайте Не просто авто чи коптер: у Львові волонтерка купила для військових справжнісінький БТР

Вочевидь пологи відбувались вдома, визначили медики. Немовля було з перехолодженням, його терміново повезли до лікарні. “Була ще пуповнина, яка була перев’язана ниткою. На момент, коли дитинку привезли, стан був не дуже добрий, тому що переохолодження у новонароджених дітей, це ризик життю. На час поступлення була температура 35 градусів”, - розповідають медики.

Нині малюк в центрі матері і дитини під наглядом педіатрів. Хлопчика відігріли, нагодували та пролікували. Малюк має гарний апетит і починає набирати вагу. Лікарі вже підбирають ім’я немовляті - Володимир або Андрій.

«Вікно життя» при монастирі гарантує анонімність, там немає камер, які могли б зазняти, хто залишив дитину. Та все ж поліція шукає матір, бо ж раптом передумала і хоче забрати дитину. Поки малюка не віддадуть на усиновлення - в матері є шанс забрати його. Часу в неї не менше двох місяців, кажуть у службі у справах дітей.“Якщо людина звернеться до нас, то вона має довести, що це саме вона і це саме її дитина, і довести, що дійсно були факти, які не залежали від неї, і вона не мала умислу зашкодити власній дитині. Могли бути непереборні події, які змусили матір до такого вчинку”, - каже директорка служби у справах дітей Людмили Шафранська.

Також читайте Мініатюрна волонтерка з рідкісною хворобою організувала у Дніпрі величезний хаб для допомоги військовим і переселенцям

Нині у черзі на усиновлення лише у Вінниці понад два десятки родин, але усі хочуть всиновити або вдочерити саме немовлят. “Близько 70 дітей стоять на обліку з усиновлення, але це діти різного і більшість з них це діти дорослі”, - зазначають в службі.

У палаті із знайденим хлопчиком на нову родину чекає двомісячна дівчинка Андріана, батьки відмовились від неї ще в пологовому.

“Вікна життя” багато років тому встановили по всій Україні. Саме для того, щоб матері, які опинились у скрутному становищі, могли не боятися кримінальної відповідальності і залишити немовлят там, де про тих подбають. Таким чином вдалось зберегти життя багатьом малюкам. Саме тому у вінницькому монастирі радіють, коли лунає дзвоник у “Вікні життя”. “Це вікно приносить життя, радію що ми зберегли життя цієї дитини. Ця дитина не була викинула на смітник, не була вбита”, - каже директор релігійної місії Євген Маркевич.

Читайте також:

Юні винахідники привезли до України з міжнародних змагань срібло та бронзу: чим діти дивували світ

Мешканець Вінниччини засмутився, що його не взяли до війська, тож почав виказувати підтримку ЗСУ в своєрідний спосіб

"1984" Орвела, історія і класика: якими книжками відволікалися українці від війни