Ексклюзив ТСН
72
2 хв

У монастирі на Рівненщині лікують нерви сном на вуликах з бджолами: відео

У монастирі на Рівненщині пропонують незвичайний спосіб оздоровлення

Анна Махно
У монастирі на Рівненщині лікують нерви сном на вуликах з бджолами: відео

У монастирі можна поспати на вуликах / © ТСН

У Гурбинському монастирі на Рівненщині можна спробувати апітерапію — відпочити, поспати та оздоровитися на вуликах у спеціальній хатинці. Ідея виникла в отця Мефодія, йому взявся допомагати прихожанин, який виїхав з окупації на Запоріжжі.

Нині хатинку вже освятили, а кореспондентка ТСН Анна Махно вже й на собі спробувала ефект бджолиного лікування.

Братія монастиря на чолі з настоятелем освячують новозбудовану хатинку. Її спеціально звели для апітерапії — лікування бджолами. В ось цьому лежаку обладнані вулики.

«Бачите, сіточки такі, дирка і сіточки, отам вони ефірні масла всі їхні запахи, які там утворюються, вони мають такий вплив на людину, що вони лікують», — каже отець Мефодій.

Випари допомагають дихальним шляхам, а вібрації від джижчання заспокоюють нервову систему, переконаний отець Мефодій. Саме він вирішив, що в монастирі треба проводити апітерапію — лікування бджолами.

Ідею підхопив прихожанин Анатолій Бризицький і взявся допомагати у будівництві. Анатолій із дружиною приїхали до Рівного тікаючи з-під окупації на Запоріжжі. Досліджуючи область, кажуть, завітали до Свято-Воскресенського монастиря на повстанських могилах. Тут у 1944 був один з найбільших боїв УПА з московським НКВС. Про цей монастир ТСН уже розповідала кілька років тому, коли тутешні ченці стали добровільними пожежниками.

Також у монастирі допомагають бійцям — фінансово, з ремонтом і не тільки.

«Сьогодні наш ієромонах проходить навчання в батальйоні», — каже настоятель Свято-Воскресенського монастиря на повстанських могилах архімандрит Онуфрій.

Отець Рафаїл вирвався у монастир на богослужіння. А після одразу повертається на навчання. Планує бути капеланом. Військовим з монастиря передають і солодкі гостинці.

А бджоли, зробивши захисникам меду, тепер допомагають прихожанам. Апітерапію першою випробовує пані Світлана — вона каже, що це їй дуже сподобалось.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 4 вересня. УДАР по ОДЕСІ! РОЗМОВА Трампа і Зеленського! СМЕРТЬ прикордонника

