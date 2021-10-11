У МОЗ анонсували посилення обмежень щодо переміщення між областями: коли і якими будуть нові правила

У МОЗ анонсували посилення обмежень щодо переміщення між областями: коли і якими будуть нові правила

Рішення про нові правила під час міжобласних перевезень уряд може ухвалити на найближчому засіданні.

В Україні для запобігання поширенню коронавірусу найближчим часом уряд може посилити обмеження щодо пасажирських перевезень. Зокрема, під час майбутнього потенційного локдауну планується припинення роботи міжобласних маршрутів без наявності COVID-сертифікату.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі ТСН.ua.

"Наш зараз фокус і фокус уряду спрямований на те, щоб забезпечити належний рівень протиепідеміологічної безпеки під час міжобласних переміщень наприклад, авіа, залізничним або автобусним транспортом, оскільки там люди перебувають доволі великий проміжок часу у замкненому середовищі, часто із доволі поганою вентиляцією. Тому, найімовірніше, найближчим урядом (на засіданні уряду. - Ред.) буде вирішуватися питання щодо неможливості перевезення на міжобласних сполученнях без наявного "ковід сертифікату", - сказав Кузін.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали найбільш наближену до "червоної" зони карантину область.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони епіднебезпеки. Своєю чергою секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікується наприкінці жовтня.

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Кузін розповів про роботу громадського транспорту під час майбутнього локдауну в Україні

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