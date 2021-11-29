У МОЗ назвали причину появи нових небезпечних COVID-штамів

Штаму "Омікрон" в Україні поки не зафіксовано.

У світі все частіше з'являються нові штами коронавірусу, останнім який зараз викликає величезне занепокоєння у багатьох країнах є "Омікрон".

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу 29 листопада.

За словами голови МОЗ, поява нових небезпечних штамів – можливий наслідок нерівномірності розподілу та сумніви щодо вакцинації у світі.

"Основна маса нових штамів з'являються в країнах з низьким рівнем доходу і низьким охопленням вакцинації. ПАР - найбільш спроможна з сусідніх країн до секвенування, але новий штам знайшов розвиток у всіх сусідніх, менш спроможних країнах", - уточнив він.

До слова, наразі в Україні нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" не було виявлено.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу під кодом B.1.1.529 виявили у Південній Африці 11 листопада. Перші підтверджені випадки зараження датуються 24 листопада. Штам назвали грецькою літерою "омікрон" і вже встигли визнати його небезпеку на рівні ВООЗ.

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