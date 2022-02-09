У МОЗ назвали суми, які доплачуватимуть медикам за COVID-вакцинацію цьогоріч

У МОЗ назвали суми, які доплачуватимуть медикам за COVID-вакцинацію цьогоріч

Це передбачено в Програмі медичних гарантій на 2022 рік.

Вакцинація проти COVID-19 входить як окрема складова до Програми медичних гарантій 2022 року. Українці, як і торік, зможуть безкоштовно отримати щеплення проти коронавірусу, а медзакладам - платитимуть за вакцинацію.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Як і минулого року пацієнти можуть вільно вакцинуватися проти коронавірусної хвороби безоплатно. Національна служба здоров’я України продовжує укладати з надавачами медичних послуг договір за напрямом вакцинації від COVID-19 та оплачує закладам надану пацієнту послугу з вакцинації. 35 гривень за перший раунд вакцинації від COVID-19, 84 гривні - за другий та 60 гривень - за третій раунд вакцинації", - повідомив голова МОЗ.

Ляшко уточнив, що до послуги, окрім власне вакцинації, входить фіксування факту щеплення в електронній медичній картці пацієнта - для можливості надалі згенерувати сертифікат у "Дії", а також видавання COVID-сертифіката.

"До речі, згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію здатен кожен, хто має смартфон або комп’ютер. Для цього не обов'язково йти до свого сімейного лікаря", - зауважив Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ нагадав, що отримати свою дозу вакцини проти COVID-19 українці можуть:

у закладі первинної медичної допомоги, який має договір з НСЗУ за пакетом вакцинації. Незалежно від наявності декларації з лікарем, який працює у цьому закладі;

у пунктах вакцинації, які можуть розташовуватися у різних медичних закладах, а також у центрах масової вакцинації;

викликати мобільну бригаду з імунізації, яка вакцинує організовані колективи із понад 50 людей та маломобільне населення.

"Не важливо у який спосіб ви отримаєте щеплення, головне – це захист, від тяжкого перебігу хвороби та ваше врятоване життя", - зауважив Віктор Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.