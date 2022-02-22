У МОЗ обнадіяли: Україна минає пік захворюваності на COVID-19, рівень шпиталізацій знизився

також нагадав, що важливу роль у ситуації зараз відіграє, звісно, вакцинація проти COVID-19.

У світі триває тренд на спад реєстрації нових випадків COVID-19. Україна також минає пік захворюваності. Попри найбільші цифри виявлених випадків за весь час епідемії – а це понад 40 000 підтверджених захворювань на добу, – кількість шпиталізацій і померлих менша, ніж на піку попередньої "Дельта"-хвилі.

Про це розказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час ранкового брифінгу у вівторок, 22 лютого.

"Рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тисяч населення, а летальність зменшилася у 4 рази - з 2% до 0,5%. І це перша хвиля, коли на найвищих показниках добових випадків було доступно більш ніж половина ліжкового фонду з можливістю проведення кисневої терапії", - зазначив очільник МОЗ.

Середньодобова кількість померлих від ускладнень COVID-19 припинила зростати й останні 5 днів перебуває на плато у близько 240 осіб на добу.

Але, як зауважив міністр, українська статистика "ковідних" смертей – це смертність "із ковід", а не "від ковіду". До того ж смертність є відкладеним показником, який починає зростати і, відповідно, спадати на 2–3 тижні пізніше, ніж випадки госпіталізації.

Міністр також нагадав, що важливу роль у ситуації зараз відіграє, звісно, вакцинація проти COVID-19.

"Завдяки вакцинації понад 50% дорослого населення України, ми зараз спостерігаємо значно нижчі цифри навантаження на систему охорони здоров’я. За даними математичного моделювання, вакцинація в Україні вже врятувала близько 22 тисяч життів. Це означає, що кількість померлих за весь час пандемії вдалося зменшити як мінімум на 17%", – зазначив Віктор Ляшко.

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Також успішне запровадження системи адаптивного карантину дозволило Україні проходити поточну хвилю з одним із найменших рівнів захворюваності у Європі.

Серед 15 великих країн Європи (з населенням понад 10 млн осіб) Україна у 2022 році займала 14–15 позиції за рівнем захворюваності на 100 тисяч населення.

"Наша мета – 70% населення, вакцинованих повним курсом, і бустерна доза для всіх, хто цього потребує. Саме це дозволить не застосовувати карантинні обмеження на весняно-літній період. Чим більше у нас буде вакцинованих, тим швидше ми зможемо повернутись у допандемічні часи та жити без обмежень", – зазначив міністр.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міністерству охорони здоров'я України проаналізувати карантинні обмеження з урахуванням епідемічної ситуації та за необхідності розглянути можливість їх послаблення після 31 березня.

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