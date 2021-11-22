У МОЗ похизувалися досягненнями вакцинальної кампанії в Україні і назвали "область-аутсайдер"

У МОЗ похизувалися досягненнями вакцинальної кампанії в Україні і назвали "область-аутсайдер"

Найкращі показники із вакцинації у столиці, Київській, Рівненській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Україна понад чотири тижні поспіль утримує темпи вакцинації на рівні 1 мільйон 600 тисяч щеплень за тиждень. Минулого тижня було зроблено 1 мільйон 718 тисяч щеплень.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на брифінгу 22 листопада.

За словами очільника МОЗ, найбільше, в перерахунку на 100 тис населення, вакцинували протягом минулого тижня місто Київ, Київська, Рівненська, Дніпропетровська та Черкаська області. Серед аутсайдерів, як уточнив Ляшко, знову Закарпатська область.

Крім того, за даними голови МОЗ, в Україні від початку кампанії проведено 22 млн 669 тисяч щеплень. Наразі 41% дорослих українців отримали принаймні першу дозу вакцини та 31,5% вакциновано повністю. Понад 5 мільйонів 480 тисяч осіб старше 60 років отримали щеплення від COVID-19.

Загалом Україна вже отримала 32 мільйони 457 тисячі доз різних вакцин.

"Для повного захисту організму від коронавірусної хвороби необхідно завершити повний курс щеплення, тобто зробити два щеплення. Тому, якщо у вас надійшов або пройшов час отримання другого щеплення не відкладайте на потім, приходьте у найближчий пункт щеплення та отримайте свій захист", - наголосив Віктор Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.