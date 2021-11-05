У МОЗ повідомили, чи повинні COVID-пацієнти купувати препарати для лікування

У МОЗ повідомили, чи повинні COVID-пацієнти купувати препарати для лікування

Медикаменти закуповує держава.

У медичних закладах від пацієнтів з коронавірусом не мають права вимагати кошти за препарати для лікування.

Про це в Сніданку з 1+1 наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Препаратів прямої дії, які діють саме на вірус, на жаль, ще немає. Є препарати, які рекомендовані, а у визначених випадках повинні застосовуватись. Такі як "Торемтисевір", "Туцелізумап", "Імуноглобуліни"- ці препарати закуповуються за кошти державного бюджету і постачаються до лікарень. Препарати не повинні купувати (пацієнти - Ред.) в лікарнях", - каже очільник МОЗ.

Якщо подібне стається, він радить повідомляти Міністерство охорони здоров’я чи Національну службу здоров’я України, аби там відреагували.

Віктор Ляшко про вакцинацію вагітних жінок, ситуацію з киснем та чи стане лікування COVID платним

Як повідомлялося, у МОЗ заявляли, що ключовою особливістю цієї хвилі є те, що 93% госпіталізованих не вакциновані проти COVID-19. Крім того, майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів, також невакциновані.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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