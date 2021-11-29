У МОЗ повідомили, чи є вже в Україні новий COVID-штам "Омікрон"

У МОЗ повідомили, чи є вже в Україні новий COVID-штам "Омікрон"

Також Ляшко уточнив, як виявлятимуть "Омікрон" .

Наразі в Україні нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" не було виявлено.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 29 листопада.

Ляшко уточнив, що зараз в Україні застосовують ПЛР тест-системи, які використовують щонайменше дві мішені під час виявлення вірусу. Крім того, що ПЛР тест-системи орієнтуються на найбільш стабільні ділянки гену (а не на на S білок), чутливість та специфічність тест-систем не має бути знижена.

"Зараз в Україні діє система моніторингу поширення штамів COVID. На рівні областей існує певний резерв ПЛР-тест систем для визначення штаму "Дельта". Урядом також ухвалено рішення про виділення додаткових 67.5 млн. гривень на закупівлю додаткової кількості таких тест-систем. Усі не "Дельта" зразки будуть підлягати обов’язковому повногеномному секвенуванню. На сьогоднішній день, штаму "Омікрон" не було виявлено на території України", - сказав голова МОЗ.

Очільник в Україні діє система направлення на секвенування зразків з так званих «кластерів» - районів, де спостерігаються значні сплески захворюваності, від людей, які повернулися з-за кордону та від осіб, які мають атиповий перебіг коронавірусної хвороби. Це дозволяє більш прицільно використовувати лабораторні потужності для виявлення нових штамів.

Міністр охорони здоров'я додав, що в Україні також діє геномний нагляд, що дозволяє секвенувати за тиждень близько 80-100 зразків.

"Від вересня 2021 року країна вже має потужності для повногеномного секвенування, яке дозволяє повністю розшифрувати геном будь-якого патогена та дозволяє, зокрема, здійснювати нагляд за усіма штамами коронавірусу, які циркулюють в Україні", - пояснив Віктор Ляшко.

Голова МОЗ наголосив, що лише вакцинація двома дозами, використання масок, миття рук та дотримання фізичної дистанції ефективно запобігають та захищають від інфікування та тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Окремо Віктор Ляшко розповів, що вперше про появу штаму "Омікрон" ВООЗ була поінформована з Південної Африки 24 листопада 2021 року. За його словами, повідомлення збіглося у часі із зростанням кількості випадків COVID-19 останніми тижнями в Ботсвані та Південній Африці. Але, він наголосив, що епідеміологічні дослідження, які підтвердять або спростують, чи пов’язані зростання кількості випадків з новим штамом, тривають.

Також, з його слів, наразі не відомо, чи викликає штам "Омікрон" більш тяжкий перебіг коронавірусної хвороби.

"Ми відмічаємо зараз зростання кількості госпіталізацій в Південно-африканській республіці, але це може бути пов'язане зі збільшенням загального числа інфікованих людей, а не в результаті інфікування саме штамом "Омікрон". Перші випадки інфікування штамом "Омікрон" були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які, традиційно, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Тому для розуміння особливостей перебігу хвороби після інфікування "Омікроном" необхідний час - від декількох днів до декількох тижнів", - пояснив Віктор Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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