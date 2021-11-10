У МОЗ повідомили, що допомогло б знизити на третину щоденну смертність від COVID-19

У МОЗ повідомили, що допомогло б знизити на третину щоденну смертність від COVID-19

У лікарнях перебуває 91-92% пацієнтів, які невакциновані.

В Україні було б на третину менше смертей від коронавірусу щодня, якби рівень вакцинації проти COVID-19 перебував принаймні на середньоєвропейському рівні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 10 листопада.

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"Сьогодні в Україні також 91-92% пацієнтів в лікарнях - невакциновані особи. Якби в Україні був рівень вакцинації хоча б на середньоєвропейському - ми би мали на третину менше смертей щодня. Та навіть попри це в Україні вакцинація врятувала вже 6 тисяч життів", - висловився Ляшко.

З посиланням на дослідження Американського Центру з контролю та профілактики хвороб Ляшко наголосив, що Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від "Дельта"-штаму COVID-19. За його словами, низка європейських країн вже підтверджують це дослідження на практиці. Наприклад, Велика Британія, Німеччина, Бельгія, із понад 65% вакцинованого населення, зараз мають у 8-14 разів меншу летальність, аніж під час весняної хвилі.

"Вакцинація – це у першу чергу персональна відповідальність за своє здоров’я.", - зауважив голова МОЗ.

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