У МОЗ повідомили, що допомогло б знизити на третину щоденну смертність від COVID-19

У лікарнях перебуває 91-92% пацієнтів, які невакциновані.
В Україні було б на третину менше смертей від коронавірусу щодня, якби рівень вакцинації проти COVID-19 перебував принаймні на середньоєвропейському рівні.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 10 листопада.
"Сьогодні в Україні також 91-92% пацієнтів в лікарнях - невакциновані особи. Якби в Україні був рівень вакцинації хоча б на середньоєвропейському - ми би мали на третину менше смертей щодня. Та навіть попри це в Україні вакцинація врятувала вже 6 тисяч життів", - висловився Ляшко.
З посиланням на дослідження Американського Центру з контролю та профілактики хвороб Ляшко наголосив, що Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від "Дельта"-штаму COVID-19. За його словами, низка європейських країн вже підтверджують це дослідження на практиці. Наприклад, Велика Британія, Німеччина, Бельгія, із понад 65% вакцинованого населення, зараз мають у 8-14 разів меншу летальність, аніж під час весняної хвилі.
"Вакцинація – це у першу чергу персональна відповідальність за своє здоров’я.", - зауважив голова МОЗ.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Якщо раптом ви досі сумніваєтеся, чому необхідно зробити щеплення проти COVID-19, читайте тут.
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