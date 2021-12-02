У МОЗ повідомили, що зарплата лікарів у 2022 році буде "ринковою": названо суми

У МОЗ повідомили, що зарплата лікарів у 2022 році буде "ринковою": названо суми

Уряд схвалив держбюджет-2022 і направив його до Верховної Ради.

В Україні зарплата лікарів на 2022 рік може бути встановлена на рівні 20 тисяч гривень, для середніх медичних працівників - та 13,5 тисячі гривень. Це передбачено держбюджетом-2022, який схвалив уряд та направив до Верховної Ради.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 2 грудня.

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За його словами, цей бюджет передбачає ринкову заробітну плату для медичних працівників.

"Також передбачено виплати працівникам закладів охорони здоров’я у зв’язку з переїздом на нове місце роботи або перекваліфікацією, яка буде необхідна під час формування спроможної мережі лікарень у госпітальних округах. Бюджет 2022 року передбачає подальший розвиток медичної інфраструктури. Це і кошти на закупівлю нового обладнання як для лікарень так і для лабораторій, реконструкцію 48 багатопрофільних клінічних лікарень (однієї обласної лікарні для дорослих і однієї для дітей в кожному регіоні країні), розвиток біокластеру, проведення трансплантації, на вакцину від COVID-19 і не тільки, а також ще багато чого іншого", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що від 1 грудня в Україні до 6,5 тисяч гривень зросте мінімальна зарплата.

Як повідомлялося, зарплата вчителів в Україні зросте на 8,4% від 1 грудня. Розмір підвищення залежить від категорії та посади, максимальне зростання у зарплаті буде на рівні 1,3 тис. гривень для директорів шкіл.

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