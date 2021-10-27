У МОЗ повідомили, скільки пенсіонерів вже вакцинувалося від COVID-19

У МОЗ повідомили, скільки пенсіонерів вже вакцинувалося від COVID-19

94% госпіталізованих за останній тиждень не отримали жодної дози вакцини від коронавірусу.

Літні люди найбільше ризикують тяжко перехворіти та померти від COVID-19. Тому в пріоритеті МОЗ вакцинація саме цієї категорії громадян. За останніми даними, принаймні одну дозу вакцини отримало 25% українців поважного віку.

Про це ТСН.uaу відповіді на запит розповіли у МОЗ.

Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 25 жовтня 2021 року принаймні однією дозою антиковідної вакцини щеплено 25%, або 2,25 млн осіб, віком 60+, дві дози отримали 20%, майже 1,8 млн.

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"В Україні поступово збільшується охоплення вакцинацією від COVID-19 літніх людей, які найбільше ризикують тяжко перехворіти та померти від цієї хвороби. Можливість щепитися недалеко від дому вже мають і мешканці найменших населених пунктів, де немає поліклінік та інших закладів охорони здоров’я. 7 жовтня МОЗ та "Укрпошта" почали відкривати пункти щеплень у поштових відділеннях таких сіл та містечок", - йдеться в повідомленні.

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Також у МОЗ повідомили, що від 18 до 24 жовтня 2021 року в Україні з коронавірусом було госпіталізовано 33 551 пацієнта, з яких 31 493, або 94%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, станом на 27 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 16,5 млн щеплень. 27 жовтня від COVID-19 вакциновано рекордну кількість українців - понад 291 тисячу.

Також українцям детально пояснили, як довго вакцина захищатиме від COVID-19.

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