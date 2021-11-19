У МОЗ пояснили, чи потрібно заново починати курс вакцинації, якщо вчасно не отримали другу дозу

Наразі щеплені однієї дозою отримують "жовті" COVID-сертифікати.
Спостерігаємо нову проблему: люди вчасно не роблять другу дозу і просто користуються "жовтим" сертифікатом, доки він діє. Як бути таким людям і чи потрібно починати курс щеплення заново, пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" 19 листопада.
Так, очільник МОЗ радить у будь-якому випадку зробити друге щеплення навіть із запізненням.
"Немає такого, що прогавили момент. Навіть, якщо не потрапили у 21 день, коли рекомендовано зробити друге щеплення. Зробите друге щеплення на 28 чи 35 день. Не повторний курс, а друге щеплення. Тому моя порада, якщо таке сталося, прийти і якомога швидше зробити друге щеплення. Оскільки найбільш гарантований захист від важкого перебігу захворювання - повний курс вакцинації", - пояснив Ляшко.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також:
- Друге щеплення від COVID-19: яке його завдання, на скільки можна відтермінувати та де можна отримати "таємний" укол
- Постковідний синдром: як довго триває та як відновитися після перенесеного COVID-19
- Чи впливає вакцина від коронавірусу на чоловічу потенцію: лікарка відповіла