У МОЗ пояснили, чи потрібно заново починати курс вакцинації, якщо вчасно не отримали другу дозу

У МОЗ пояснили, чи потрібно заново починати курс вакцинації, якщо вчасно не отримали другу дозу

Наразі щеплені однієї дозою отримують "жовті" COVID-сертифікати.

Спостерігаємо нову проблему: люди вчасно не роблять другу дозу і просто користуються "жовтим" сертифікатом, доки він діє. Як бути таким людям і чи потрібно починати курс щеплення заново, пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" 19 листопада.

Так, очільник МОЗ радить у будь-якому випадку зробити друге щеплення навіть із запізненням.

"Немає такого, що прогавили момент. Навіть, якщо не потрапили у 21 день, коли рекомендовано зробити друге щеплення. Зробите друге щеплення на 28 чи 35 день. Не повторний курс, а друге щеплення. Тому моя порада, якщо таке сталося, прийти і якомога швидше зробити друге щеплення. Оскільки найбільш гарантований захист від важкого перебігу захворювання - повний курс вакцинації", - пояснив Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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