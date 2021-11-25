У МОЗ пояснили, навіщо посилюють карантин у "жовтих" зонах

У МОЗ пояснили, навіщо посилюють карантин у "жовтих" зонах

Нові правила карантину набудуть чинності у залежності від дати опублікування постанови.

В Україні незабаром набудуть чинності карантинні правила, зокрема для невакцинованих громадян, у "жовтих" зонах. Відвідувати громадські заклади можна буде лише вакцинованим проти коронавірусу принаймні одною дозою або тих, хто має негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу 25 листопада.

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"Посилення правил для невакцинованих потрібне, щоб зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення", - сказав голова МОЗ.

У коментарі ТСН.ua уточнили, що нові правила карантину набудуть чинності у залежності від дати опублікування постанови.

Нагадаємо, терміни дії "жовтого" сертифікату в Україні буде змінено.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Читайте також:

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