У МОЗ пояснили, якими мають бути довідки про одужання від COVID-19 та за який термін

У МОЗ пояснили, якими мають бути довідки про одужання від COVID-19 та за який термін

У відомстві наголошують, що усі нинішні паперові довідки ніякої сили не мають.

Серед документів, які дозволяють жити звичним життям у "червоній" зоні карантину довідки про одужання немає. Згідно з інформацією МОЗ, паперова довідка, яку видають нині, офіційним документом не вважається, а електронний ії відповідник в застосунку "Дія" ще не запрацював.

Про те, що робити десяткам тисяч осіб, які щойно одужали і тому не щепилися, і чи є у них шанс потрапити хоча б до громадського транспорту - 19 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Міністертві охорони здоров'я наголошують - усі нинішні паперові довідки ніякої сили не мають.

"Паперові довідки ніде не передбачені", - зазначає Олександр Заїка, завідувач відділу імунізації ЦГЗ МОЗ України.

Єдиним чинним документом про одужання може бути лише COVID-сертифікат із QR-кодом у застосунку "Дія".

"Цього тижня буде тестування. Ми подивимось на якість даних, які є в реєстрах. Побачимо, що можна покращити. І після цього запустимо вже для всіх українців, які перехворіли", - пояснює міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Водночас точні терміни, коли українці зможуть підтягнути сертифікати про одужання у застосунку "Дія", не називають. Але, у кого не буде сучасного гаджета, то такий сертифікат із QR-кодом можна буде й роздрукувати. Коли ці сертифікати про одужання з'являться, то будуть дійсні 180 днів.

Коронавірус в Україні: МОЗ повідомило, що довідка про одужання від коронавірусу не є офіційним документом

Слід зазначити, що людина, яка хворіла на коронавірус у період за останні 180 днів, зможе згенерувати собі сертифікат і користуватися. Ті, хто перехворів раніше – ні.

Поки сертифіката про одужання ще немає, у МОЗ радять таким громадянам за крайньої потреби робити ПЛР- чи експрес-тести власним коштом, а найкраще - щепитися. Нині вакцинуватися після хвороби радять якнайшвидше.

"В Україні ухвалене наступне рішення, воно затверджене і є таким, що є аналогічним для Великої Британії.. Вакцинувати можемо за 28 днів після підтвердження діагнозу COVID-19, якщо мова йде про лабораторне підтвердження, або про контактне зокрема", - зазначає імунолог Федір Лапій.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

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. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України. Про те, чи висаджуватимуть пасажирів без COVID-сертифікату з автобуса - у нашому матеріалі.

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