У МОЗ розповіли, чи будуть вводити українцям третю дозу COVID-вакцини

У МОЗ розповіли, чи будуть вводити українцям третю дозу COVID-вакцини

Щодня в Україна роблять 100-120 тисяч щеплень.

Українцям поки що не вводитимуть бустерну або третю дозу вакцини від коронавірусу.

Про це в ефірі "Сніданку з "1+1" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Минулого тижня національно-технічна група експертів розглядала введення додаткової дози вакцини. Запроваджувати її поки не рекомендує Міністерство охорони здоров'я", - наголосив представник міністерства.

Кузін зауважив, що українці не поспішають робити COVID-щеплення. Щодня в Україні вакцинують 100-120 тисяч людей - це відносно велика кількість, каже він. Утім, спроможність системи майже удвічі вища.

"МОЗ працює над розгортанням інфрастурктури, аби вона була максимально зручна. Темпи треба нарощувати. Ми зараз вносимо деякі преференції для вакцинованих людей межах адаптивного карантину. Спроможність системи - це 250 тисяч щеплень на добу. Значно впала зацікавленість людей в тому, щоб вакцинуватися", - каже Ігор Кузін.

Нагадаємо, у МОЗ оприлюднили попередній список професій, обов'язкових до щеплення проти COVID-19. Якщо працівники визначених сфер відмовляться від щеплення, їх відсторонять від виконання обов'язків. Зокрема, йдеться про працівники таких сфер: центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів; місцевих державних адміністрацій; закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

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