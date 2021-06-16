У МОЗ розповіли, чи можуть українці обирати вакцину для щеплень від COVID-19

У центрах вакцинації щеплюють препаратом CoronaVac.

Наразі в Україні вакцина не доступна для всіх, хто хоче зробити щеплення від коронавірусу.

Про це в Сніданку з 1+1 сказала генеральна директорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗ Марія Карчевич.

За їх словами, доступність вакцини для всіх - це п'ятий етап кампанії щеплення від COVID-19.

"У нас зараз триває третій етап вакцинації. Можливо, в перспективі буде можливість. Крім того, переглянути підхід: забезпечити доступ до вакцини і вибір вакцини. Але за тих умова, що вакцини буде у достатній кількості на території країни", - наголосила Марія Карчевич.

Так представниця міністерства охорони здоров'я прокоментувала запитання глядачки "Сніданку" Христини Хомко про те, чи можливо обирати вакцину для щеплень від коронавірусу: "9 серпня запланувала поїздку літаком до Франції. Потрібно пройти повну вакцинацію. Простим громадянам, не медикам, пропонують AstraZeneca. Через застосунок "Дія" записалася. Дату мені ще не призначили, але домовилась за власними каналами про дату – 18.06. Проблема полягає в наступному: повторну вакцину можуть зробити через 12 тижнів. Отже, я не встигаю. Придбати Phizer теж не можна. Як діяти в таких ситуаціях?".

Чи можливо обирати вакцину для щеплень проти коронавірусу — коментар МОЗ

Виходить, що у випадку пані Христини, реальний вихід – це звернутися до одного із центрів вакцинації та зробити щеплення препаратом CoronaVac. Вона має менший проміжок між першою та другою дозою - це три тижні. Обирати ж вакцину поки українці не можуть, як і більшість країн. Залишається сподіватися що вже незабаром препаратів в Україні буде достатня кількість, і в охочих зробити щеплення нарешті з’явиться вибір.

Нагадаємо, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютогою. Першими препарат почали вводити медичним працівникам коронавірусних лікарень, бригадам екстреної допомоги, співробітникам лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Другий етап з п'яти розпочали 22 березня. На ньому щеплення роблять лікарям усіх закладів охорони здоров’я, соціальним працівникам та людям старших 80 років.

Крім того, на вихідних, 29 та 30 травня, у Києві, Львові та Одесі почали працювати центри масової вакцинації. Там роблять щеплення проти коронавірусу людям зі "списку очікування".

Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім’я, дата народження.

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