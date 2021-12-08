У МОЗ розповіли, чи є в Україні потужності для виявлення нового штаму коронавірусу "Омікрон"

У МОЗ розповіли, чи є в Україні потужності для виявлення нового штаму коронавірусу "Омікрон"

На рівні областей поки що такої можливості немає.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи є в Україні потужності для виявлення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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Про це він повідомив в ефірі "Сніданку з 1+1" 8 грудня.

Так, за словами головного санлікаря країни, в Україні сьогодні є потужності повного геномного секвенування на національному рівні.

"Впродовж останніх місяців на націлнальному рівні з'явилися потужності повного геномного секвенування. Тобто можна взяти будь-який мікроогранізм і повністю розкласти його геном, з різними мутаціями та відповісти на питання, що це таке", - заявив Кузін.

Він також зазначив, що на рівні областей протягом найближчих кількох тижнів будуть специфічні тест-системи на визнаечення "Дельти". "Усі ті зразки, які не є властиві дял "Дельти", вони будуть направлятися на повне геномне секвенування. Плануємо протягом одного тижня забезпечити секвенування біля 120-150 зразків. Таким чином забезпечити вірусологічний моніторинг", - додав головний санлікар України.

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Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що новий варіант COVID-19 "Омікрон" станом на 7 грудня зафіксовано на території 57 країн світу.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що згідно з попередніми даними, COVID-штам "Омікрон", можливо, є менш небезпечним за "Дельту". Він вказував на те, що у Південній Африці, де "Омікрон" поступово стає домінатним штамом, не спостерігають суттєвого збільшення госпіталізацій.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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