У МОЗ розповіли, чому термін дії "жовтого" COVID-сертифікату зменшили учетверо

Справа у тому, що українці не поспішають вакцинуватися вдруге.
В Україні вчетверо зменшили термін дії "жовтого" COVID-сертифікату про вакцинацію однією дозою з кількох причин.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.
За його словами, ключовим є те, що повноцінний імунітет формується лише після двох щепленнь. Втім, чимало українців не поспішають робити другу дозу.
"Людина, яка отримала одне щеплення, не отримує необхідного захисту для боротьби з коронавірусною хворобою. Крім того, люди в "жовтому" рівні епідеміологічної небезпеки не повертаються до пунктів вакцинації, аби отримати другу дозу. Скорочення терміну дії "жовтого" сертифікату покликаний заохотити людей зробити друге щеплення для повноцінного захисту", - розповів представник МОЗ.
Слід зауважити, що від 6 грудня термні дії "жовтого" сертифікату про вакцинацію становить лише 30 днів. Раніше - 120 днів. До слова, понад 600 тисяч українців, за даними МОЗ, ще не дійшли за своєю другою дозою вакцини проти коронавірусу попри те, що час її введення вже надійшов.
Як повідомлялося, 7 грудня на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києва припинилия діяти обмеження "червоної" зони. Втім, суворі обмеження досі діють у десяти регіонах - це Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.