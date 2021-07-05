У МОЗ розповіли, чому виникли перебої з поставками вакцин для планових щеплень і чи не повториться ситуація

У МОЗ розповіли, чому виникли перебої з поставками вакцин для планових щеплень і чи не повториться ситуація

Ще в лютому цього року через відсутність вакцини БЦЖ немовлят три тижні не вакцинували.

Забезпечення виконання показників по рутинній вакцинації для МОЗ є пріоритетом. В Україні необхідно наздогнати показники по плановій вакцинації, інакше можна стикнутися з подвійними епідеміями, коли в країні буде кір і коронавірусна хвороба.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів головний санлікар України Ігор Кузін.

"Коли мова йде про рутинну вакцинацію, є декілька доволі критичних моментів. COVID-19 сильно вплинув на показники охоплення рутинними щепленнями. І це доволі критична ситуація. Україна стикнулася з випадками поліомієліту, кору, дифтерії. Це небезпечні інфекційні хвороби, які пов’язані з високим рівнем летальності, але водночас є повністю вакцинокерованими. Тому забезпечення виконання показників по рутинній вакцинації для нас, для мене особисто і МОЗ є пріоритетом. Ми маємо наздогнати показники по рутинній вакцинації, інакше стикатимемося з подвійними епідеміями, коли у нас буде кір і коронавірусна хвороба", - зазначив він.

Так, за словами Кузіна, одним із обов’язкових елементів забезпечення ефективної вакцинації є безперебійне постачання вакцин. Але через певні обставини, зокрема через пізнє доведення кошторисів, зриви у закупівельному процесі, зіштовхнулися з тим, що вакцини не були закуплені вчасно.

"По деяких вакцинах у нас відбулася певна перерва. На щастя вона була невеликою, не тривала 5-6 місяців або рік. Ця перерва була декілька місяців, і був розроблений окремий алгоритм, як наздогнати цих дітей, запросити їх окремо на вакцинацію. Цей процес вже майже завершений, зараз ми моніторимо ситуацію по закупівлі цього року і є дуже оптимістичні надії, що вакцина прийде вчасно. До того ж, це напевно перший рік, коли держава закупила майже всю номенклатуру за програмою захворювань, які супроводжують рівень летальності. Ми завжди казали, що в державі немає ліків для лікування малярії. Це перший рік, коли закупили такі лікарські засоби і вже до кінця липня вони будуть розподілені по регіонам", - резюмував головний санлікар.

Раніше У МОЗ розповіли, на які вакцини проти коронавірусу можуть розраховувати українці та чи зможуть щепити всіх охочих.

Державний санітарний лікар Ігор Кузін про розповсюдження штаму "Дельта" в Україні

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