У МОЗ розповіли, хто перебуває у найвищій зоні ризику до COVID-19

У МОЗ розповіли, хто перебуває у найвищій зоні ризику до COVID-19

Високий рівень летальності і серед невакцинованих від COVID-19.

Найвищі показники смертності від ускладнень коронавірусу спостерігаються у віковій групі 60+ років.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1".

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За словами голови МОЗ, саме ця вікова категорія найбільше перебуває у групі ризику як щодо інфікування коронавірусом, так і серед смертності. До слова, високий рівень летальності і серед невакцинованих від COVID-19.

"Люди 60+ найчастіше потрапляють до реанімацій. Їх також частіше підключають до апаратів штучної вентиляції легень. У тих, у кого велика вага, хто має хронічні захворювання, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, перебіг коронавірусу минає значно важче.

Віктор Ляшко: чи готова Україна до чергової хвилі коронавірусу

Саме таких українців Ляшко закликає у першу чергу протйи повний курс вакцинації від COVID-19. "Для всіх україців є бустерна доза. А для тих, в кого потенційно може не сформуватмся імунітет після базавого курсу щеплення, є додаткова доза. Їм треба зробити третю дозу, а після цього робимо бустер", - розповів Віктор Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні почався спалах коронавірусу через штам "Омікрон", який порівняно з попередніми мутаціями частіше вражає дітей. Утім, вони переносять недугу не так складно. Переважно до лікарень госпіталізовують дітей з високою температурою, але за кілька днів таких пацієнтів виписують.

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