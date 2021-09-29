У МОЗ розповіли, коли невакцинованих освітян і чиновників почнуть відсторонювати від роботи

Також до переліку тих, хто має зробити обов‘язкове щеплення від коронавірусу, можуть додати медиків.

В Україні вводять обов'язкову вакцинацію для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Але до цього переліку можуть додати ще медиків.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час розмови з журналістами.

"Є питання доступності до медичної допомоги. Якщо в лікарні два реаніматологи і обидва не будуть вакциновані, а отже - відсторонені від роботи, хто надасть медичну допомогу? У цьому випадку відсторонення може призвести до обмеження доступу до медичної допомоги. У подальшому ми можемо розглядати і для медиків... Може бути розглянуто. Зараз ми говоримо про те, що у нас відсоток вакцинованих медиків уже достатньо великий", - висловився голова МОЗ.

Також Віктор Ляшко наголосив, що примусово вакцинувати нікого не будуть і слід розрізняти обов‘язкові щеплення від примусових.

"... Він (проєкт наказу. - Ред.) пішов на погодження, реєструється номером і відправляється на Мін'юст. Там є певний термін, до місяця, коли він може розглядати документ на відповідність певним нормам законодавства і тд, щоб його зареєструвати. Після цього відбувається його державна реєстрація і публікація і він набирає чинності. Ми обираємо дату з якої дати він набирає чинності, щоб можна було підготуватися до його ухвалення. Після цього роботодавець повинен відсторонити невакцинованих працівників від роботи", - пояснив очільник МОЗ.

Також, за словами Ляшка, є спеціальні органи, які перевіряють, чи дійсно роботодавець відсторонив невакцинованого працівника. Якщо цього не сталося, він може нести за це відповідальність.

"Якщо вакцинація обов‘язкова, то роботодавець зобов‘язаний відсторонити від робочого процесу людину, яка не вакцинована. Наразі тривають юридичні дискусії, бо є чітко прописано, коли ми бактеріоносія відстороняємо, там зберігається заробітна плата. Цього випадку не було, тому ми проводимо дискусії. Але збереження заробітної плати у таких випадках не буде", - уточнив голова МОЗ.

Крім того, він пояснив, що визначені професії у списку не просто так, а це саме ті категорії, які належать до державних інституцій, щоб під час посилення карантину могли продовжили роботу.

"Ми зараз визначили перелік, з якого розпочинаємо. Він визначений не просто так. Він визначений із працівників, які отримують заробітну плату з державного бюджету. І ми говоримо про те, що люди, які отримують з державного бюджету заробітну плату, виконують функції держави, і держава яка забезпечила наявність вакцин повинні чітко виконати свою функцію. Для бізнесу сьогодні запропоновано кілька варіантів: або працювати з карантинними обмеженнями або вакцинувати колектив. Тому наразі ми розглядаємо питання виключно державних інституцій, щоб вони під час епідеміологічних ускладнень продовжили роботу", - висловився Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в Україні уряд ввів обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій. МОЗ, яке підготувало проєкт наказу про обов'язкові щеплення, внесло попередньо до переліку освітян та чиновників. Так, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів. Працівники місцевих державних адміністрацій, працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

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