У МОЗ розповіли, коли очікують зростання COVID-захворюваності

Сезонне підвищення захворювань відбувається наприкінці січня.

Зростання захворююваності на коронавірус в Україні можна очікувати після новорічних свят.

Таку думку в ефірі "Сніданку з 1+1" висловив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"В кінці січня маємо сезонне підвищення захворюваності. Воно пов'язане із сезонними коливаннями... Тому також очікуємо в кінці січня поступове збільшення нових випадків", - розповів представник МОЗ.

За словами Кузіна, попри зменшення захворюваності на коронавірус в Україні не послаблюють обмеження, аби не допустити нового спалаху COVID-19. Мовляв, країна орінтуєтся на європейську практику, адже там раніше "проходять усі пікові рівні захворюваності".

Ігор Кузін: чому Україна серед лідерів смертності та що планує МОЗ для подолання пандемії

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 8 грудня зафіксовано 9 371 випадок коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 450 людей, 26 804 пацієнти одужали. Від коронавірусу вже проведено майже 26 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 12 млн українців.

Нагадаємо, від понеділка, 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила карантину. У "жовтій" зоні карантину починають працювати обмеження для невакцинованих. Усі відвідувачі та співробітники громадських закладів повинні бути щеплені принаймні однією дозою вакцини, мати сертифікат про одужання чи свіжий негативний ПЛР чи експрестест на COVID-19.

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