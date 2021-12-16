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У МОЗ розповіли, коли очікують зростання COVID-захворюваності

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У МОЗ розповіли, коли очікують зростання COVID-захворюваності

Associated Press

У січні фіксуватимуть зменшення кількості нових випадків зараження.

У Міністерстві охорони здоров'я очікують на зростання захворюваності на коронавірус у лютому 2022 року. 

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За словами представника МОЗ, до кінця січня в країні буде спостерігатися спадання COVID-інфікування. 

"Ми орієнтуємося на кількість випадків (протягом доби - Ред.) - від однієї до чотирьох тисяч - це максимально. Але поступове спадання буде до кінця січня. Подальші прогнози будуть залежати від появи штаму "Омікрон", від темпів вакцинації від коронавірусу. Але, за попередніми прогнозами, очікуємо підвищення рівня захворюваності на COVID-19 в лютому", - наголосив Ігор Кузін. 

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Як повідомлялося, в РНБО заявлляи, що нова хвиля коронавірусу, очікується, що "накриє" Україну в лютому 2022 року. Йдеться про потрапляння до країни штаму "Омікрон". Аби легше перенести черговий сплеск COVID, слід вакцинуватися. Якщо рівень імунізації в Україні досягне 80%, то чергові спалахи коронавірусу минатимуть простіше.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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