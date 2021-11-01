У МОЗ розповіли, коли повинна бути пересторога до проведення вакцинації проти COVID-19

У МОЗ розповіли, коли повинна бути пересторога до проведення вакцинації проти COVID-19

Хворим із високою температурою вакцинації радше відтермінувати.

Якщо перед вакцинацією проти коронавірусу людина захворіла на гострі захворювання і має температуру вище 38°C, щеплення можна відтермінувати.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 1 листопада.

"Коли повинна бути пересторога до проведення щеплення: гострі захворювання з температурою вище 38°C. Вакцинацію можна відкласти на термін до двох тижнів від початку захворювання", - пояснив Ляшко.

Щодо лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою, то як пояснив голова МОЗ, вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Вакцинація чи реанімація: фоторепортаж із COVID-стаціонару, реанімації та пацієнтами, яким привозять кисень (30 фото) Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українських освітян пояснювати учням та студентам важливість вакцинації від коронавірусу, адже вони повинні бути зорієнтовані, як і європейці, котрі показують високі показники з імунізації. Також очільник МОЗ вкотре наголосив на важливості вакцинації літніх людей.

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