У МОЗ розповіли, коли третя доза вакцини від COVID може стати обов'язковою в Україні

У МОЗ розповіли, коли третя доза вакцини від COVID може стати обов'язковою в Україні

Наразі бестер дозволений для обмеженого кола людей.

Міністерство охорони здоров'я може ухвалити рішення про обов'язкову третю дозу вакцини від коронавірусу.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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"Фінальне рішення буде ухвалене приблизно в січні. Тоді буде рішення про подовження або не подовження терміну дії сертифікату (про вакцинацію - Ред.). Остаточно будуть і рекомендації Європейського Союзу, і ВООЗ", - розповів представник МОЗ.

Наразі в Україні бустерна доза буде дозволена лише для певних груп людей. Зокрема, йдеться про людей з ВІЛ-інфекцією; онкологією; або тих, хто мав трансплантацію органів.

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Кузін наголосив, що бустерна (третя доза - Ред.) COVID-вакцини підсилює імунітет, який сформований. "Особливо це актуально для людей з порушенням імунної системи, для тих, хто вакцинований давно - понад дев'ять-десять місяців. У них вже є певне зменшення імунітету. Організм таких людей реагує, як на звичайну вакцину. Імунітет підсилюється", - пояснив санлікар.

Як повідомлялялося, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, яким надається дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу. Бустерна доза буде дозволена лише для певних груп людей.

Нагадаємо, Україна виконала цільовий орієнтир щодо вакцинації проти коронавірусу, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я, щепивши 40% громадян в 2021 році.

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