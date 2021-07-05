У МОЗ розповіли, на які вакцини можуть розраховувати українці та чи зможуть щепити всіх охочих

У МОЗ розповіли, на які вакцини можуть розраховувати українці та чи зможуть щепити всіх охочих

Обіцяють, що вже в липні надійде майже мільйон доз Pfizer, а за літо хочуть провакцинувати мінімум 5 млн осіб.

Вакцинація в Україні йде досить повільно. Станом на зараз щеплено майже 3 млн українців. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін оцінив цей процес за 5-бальною шкалою на 4, бо є плюси і мінуси.

Про це він розказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Зараз вдається поступово підвищувати рівень довіри до вакцини. Збільшується готовність людей до вакцинації. Вдається використовувати потенціал центрів масової вакцинації. Ця ініціатива спрацьовує доволі непогано. Запрацював механізм роботи мобільних бригад, вакцинальних пунктів. Вже навчені фахівці і ми переходимо на планову роботу", - зазначив Кузін.

За його словами, наразі не вдається налагодити чіткий графік поставок вакцини. У МОЗ постійно стикаються з якимись перепонами: відтермінування термінів або поставка меншої кількості від тієї, яка була обумовлена раніше; затримки під час митного оформлення; інші проблеми. І це не дає змоги планувати вакцинальну кампанію такими темпами, як би хотілося.

"На жаль, не вдається переконувати всіх людей, що вакцинація зараз - це раціональне рішення. Існує дуже багато сфер впливу, антивакцинальних настроїв, які дуже важко піддаються переконанню, що вакцинація дійсно рятує життя", - сказав головний санлікар.

Також Кузін розповів, чому вакцинація почалася так пізно, зазначивши, що тут багато факторів.

"Перший - домовленості про поставки є предметом міжнародної позиції та співпраці. Мені важко сказати, в чому тоді була проблема. Але мені здається, що перемовини міжнародного рівня відбувалися недостатньо ефективно. Або ж Україну пріоритезували до іншої категорії. Майже по всіх лініях домовленостей ми отримали вакцину в другій черзі. Безумовно, наші позиції могли бути сильнішими, якщо б Україна була повноправним членом ЄС. Тому що там існував окремий механізм поставок вакцин", - сказав він.

За словами Кузіна, у України були великі сподівання на механізм COVAX. На жаль він виявився недостатньо швидким. Були амбітні плани цієї міжнародної структури, проте не вистачало потужностей.

"Тому відповідь на це запитання складається з двох частин. Перша - це міжнародні перемовини, які інколи не були занадто ефективними або не призвели до того, щоб Україну пріоритезували. Друге - це затримки саме у реалізації механізму COVAX, бо він для нас був одним із ключових поряд з механізмом держзакупівель", - резюмував він.

Крім того, Кузін зазначив, що наразі Україна має доступ майже до всіх вакцин, які є на світовому ринку, за деяким винятком.

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"Зараз у нас є вакцина Pfizer, CoronaVaс компанії SinoVac і AstraZeneca. Тобто, три основних типи вакцини, які ми використовуємо. Швидше за все буде американська вакцина Novavax, зараз добігають кінця дослідження. Ведуться перемовини щодо постачання Johnson & Johnson і Moderna. Не хочу забігати наперед і казати, коли та в якій кількості вони будуть, однак, дійсно, перемовини ведуться як по механізму COVAX, так і по закупівлям. Маємо надію, що ці вакцини також з’являться на ринку України", - зазначив він.

Проте попит, за словами Кузіна, на однодозні вакцини (Johnson & Johnson) на світовому ринку досить великий. Johnson & Johnson не проводить, умовно, відкриту політику по локалізації свого виробництва. Кількість цієї вакцини, яка виробляється, настільки обмежена, що навіть стати в чергу або отримати її досить складно.

"Тому найменші сподівання у мене саме на цю вакцину, що вона буде у відкритому доступі або у великій кількості на території України", - сказав він.

Також Кузін поточнив інформацію з приводу того, що є законтрактований Pfizer, до 20 млн доз, і найближчими місяцями Україна вже виходить на стабільний графік постачання.

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"Це те, що має прийти на рівень країни. Ми продовжуємо виконувати контракт щодо CoronaVac. Мова йде про майже 5 млн доз цієї вакцини, які ми можемо отримати до кінця року зручними по обсягу партіями. Проте, ці поставки можуть відтерміновуватися навіть на початок наступного року в залежності від потреби. Щодо AstraZeneca. Деякі країни надають цю вакцину Україні в якості гуманітарної допомоги, бо вони вже завершили свої цикли вакцинації. Загалом у нас підписані контракти або законтрактовано більш ніж 30 млн доз вакцин від COVID-19. Тому розраховуємо, що нам вдасться виконати амбітний план вакцинації - 10 млн щеплень, які пообіцяв міністр", - сказав він.

Також США пообіцяли надати Україні 900 тис. доз вакцин. За словами Кузіна, мова йшла про Pfizer і Moderna.

"Ми розраховуємо, що швидше за все це буде Moderna. Однак ще тривають перемовини саме по уточненню деталей", - резюмував гололвний санлікар.

Раніше головний санлікар країни розповів, коли ми знімемо маски і повернемося до докоронавірусного життя.

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