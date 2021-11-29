У МОЗ розповіли, наскільки зменшилася кількість COVID-випадків в Україні за три тижні

У МОЗ розповіли, наскільки зменшилася кількість COVID-випадків в Україні за три тижні

У 25 країнах Європи медсистеми перебувають під значним навантаженням через коронавірус.

В Україні третій тиждень поспіль триває спад захворюваності на COVID-19.

Про це сказав голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 29 листопада.

За даними МОЗ, протягом тижня в Україні кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 22%, госпіталізацій — на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%.

"Вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. За останній тиждень кількість “ковідних” пацієнтів зменшилася на 14%", - констатував Віктор Ляшко.

Водночас, він зауважив, що в той час, як в Україні фіксуються стійкі тенденції зменшення впливу коронавірусу на медичну систему, в 25 країнах Європи ці системи перебувають під значним навантаженням, а 49 країн відчувають значний брак реанімаційних ліжок.

"Коронавірусна хвороба, на жаль, продовжує формувати наш порядок денний. COVID – основна причина смертності в Європі, і до наступної весни COVID стане причиною 2 мільйонів смертей тільки в країнах Європи", - додав він.

Очільник МОЗ наголосив, що лише вакцинація двома дозами, використання масок, миття рук та дотримання фізичної дистанції ефективно запобігають та захищають від інфікування та тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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