У МОЗ розповіли про осінню хвилю COVID та стримування штаму "Дельта"

Відомство розробило кілька сценаріїв реагування на новий штам.

Осіння хвиля коронавірусу в Україні буде, але МОЗ заздалегідь готується до реагування на неї.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він наголосив, що осіння хвиля коронавірусу в Україні - майже найвища за історію COVID-19. "Дельта-штам викликає на 30-40% більше госпіталізацій і відповідно на 30-40% більше заражень порівняно з осінньою хвилею. Але це найгірший сценарій. За рахунок вакцинації чи адекватного епідеміологічного нагляду це можна буде зменшувати", - наголосив представник Міністерства охорони здоров'я.

За його словами, є кілька напрямків реагування на поширення нового штаму в Україні. Зокрема, вони були рекомендовані Радою національної безпеки і оборони.

"По-перше, йдеться про посилення і прискорення темпів вакцинації. Ми повинні протягом літа щепити максимальну кількість людей. Другий напрямок - це перевірка готовності та робота з дитячими інфекційними лікарнями, бо штам "Дельта" більше уражає підліткове населення. Наприклад, спалахи, які реєструвалися у Великій Британії, були зафіксовані на рівні шкіл чи профечсійних навчальних закладів. Крім того, це оновлений алгоритм епідеміологічного нагляду. Йдеться про детальне епідемрозслідування кожного такого випадку (штам "Дельта" - ред.), зареєстрованого на території країни", - повідомив Ігор Кузін.

Державний санітарний лікар Ігор Кузін про розповсюдження штаму "Дельта" в Україні

Нагадаємо, штам "Дельта" вперше виявили в Індії торік. Саме його називають причиною рекордного темпу поширення хвороби та показників смертності. За оцінками медиків, штам "Дельта" у 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа", який вперше виявили у Великій Британії. "Дельта" вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.

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