Календар щеплень: коли і від чого вакцинувати дітей? / pixabay.com

У МОЗ розповіли, як діти переносять "Омікрон", і чому "у батьків починається паніка"

У МОЗ розповіли, як діти переносять "Омікрон", і чому "у батьків починається паніка"

Переважно до лікарень потрапляють діти з високою температурою, але кисневої терапії вони не потребують.

В Україні почався спалах коронавірусу через штам "Омікрон", який порівняно з попередніми мутаціями частіше вражає дітей. Утім, вони переносять недугу не так складно.

Про це очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів під час зустрічі з журналістами, інформує ТСН.ua.

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За його даними, серед хворих на COVID-19 від 10 до 20 січня 2022 року відсоток дітей був від 6 до 10%. Серед усіх госпіталізованих частка дітей становить 16-19%.

"Спершу було 19%, а тепер 16%. Це ще малі цифри, не можу говорити, що це якась статистика. Ми тільки заходимо на хвилю", – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що переважно до лікарень госпіталізовують дітей з високою температурою, але за кілька днів таких пацієнтів виписують.

"Те, що комунікують лікарі клінік, куди госпіталізують дітей, що коли в дитини інтоксикація, температура 38 °C, у батьків розпочинається паніка, бо температура не збивається, дитинка горить, і вони викликають "швидку". А екстрена медична допомога не відмовляє, привозить і госпіталізує. Лікарі розказують: зазвичай день-два, і тих, хто з інтоксикацією – виписують, бо пневмонії немає, потреби перебувати в стаціонарі, на кисневій терапії чи в реанімації теж немає", – пояснив Віктор Ляшко.

Утім, за його словами, випадки пневмоній серед дітей теж бувають, хоч і поодинокі. Найскладніше коронавірус зараз протікає у дітей з діабетом і онкохворобами.

"Щодо летальності ми поки не бачимо змін. І те, що ми бачимо в європейських країнах, вона (смертність) у відсотковому співвідношенні невелика", – додав Ляшко.

За останніми даними МОЗ, на самоізоляції в українських школах перебувають 918 класів і понад 21 630 учнів.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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