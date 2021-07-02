У МОЗ відповіли, чи захищають наявні в Україні вакцини від небезпечного штаму "Дельта"

У МОЗ відповіли, чи захищають наявні в Україні вакцини від небезпечного штаму "Дельта"

Вакцина Pfizer/BioNTech забезпечує 92-94% захисту від зараження штамом "Дельта".

В Україні виявили перші випадки штаму "Дельта", який вважається більш заразним і швидко поширюється світом. Водночас, вакциновані Pfizer i AstraZeneca українці, захищені від індійської мутації.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він з посиланням на дослідження уточнив, що, до прикладу, вакцина Pfizer/BioNTech забезпечує 92-94% захисту від зараження штамом. Також, за словами Кузіна, тривалість захисту після повного циклу імунізації триває від одного до півтора року.

"Так, захищають", - відповів Кузін на запитання, чи захищають наявні в Україні вакцини від штаму "Дельта", і продовжив, - "Дослідження, які були опубліковані кажуть, що Pfizer і AstraZeneca захищають від штаму "Дельта". Цей умовний рівень захисту він трошки нижчий на 5-6% нижчий від стандартного, але він є. Наприклад, якщо базовий рівень захисту Pfizer складає до 98%, то щодо "Дельта-штаму" він буде 92-94%. Невеличке зниження ефективності вакцини є, але захисна дія є".

Нагадаємо, у Johnson & Johnson заявили, що їхня однокомпонентна вакцина від коронавірусу продемонструвала високу ефективність у боротьбі зі штамом "Дельта".

Також раніше стало відомо, що вакцина Moderna теж виробляє захисні антитіла проти нового штаму коронавірусу "Дельта".

Державний санітарний лікар Ігор Кузін про розповсюдження штаму "Дельта" в Україні

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