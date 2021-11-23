У МОЗ відповіли, які вакцини можна змішувати для щеплення проти COVID-19 і чи видається у такому разі сертифікат

У МОЗ відповіли, які вакцини можна змішувати для щеплення проти COVID-19 і чи видається у такому разі сертифікат

Змішувати можна не всі вакцини.

В Україні дозволено поєднувати мРНК-вакцини – тобто перше щеплення Moderna, друге – Pfizer або навпаки.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 23 листопада.

За його словами, якщо людина отримала першу дозу вакцини проти коронавірусу , то для другої можна використати вже мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer.

"Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після Coronavac вколоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується. Особи, які отримали дві дози вакцин, за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими і можуть отримати сертифікат про вакцинацію", - пояснив голова МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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