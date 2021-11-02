У МОЗ затвердили перелік протипоказань для вакцинації від COVID-19: як отримати відвід

У МОЗ затвердили перелік протипоказань для вакцинації від COVID-19: як отримати відвід

В Міністерстві охорони здоров'я обіцяють слідкувати за сімейними лікарями, які будуть давати відводи проти щеплень, аби такі діагнози не розросталися в геометричній прогресії.

МОЗ визначився з повним переліком протипоказань для щеплення від коронавірусу. В міністерстві наполягають - людей, яким не можна щепитися, мізерна кількість. Однак, якщо є медичний висновок, таку людину не можуть усунути від роботи. Відводи від вакцинації будуть видавати сімейні лікарі.

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Так, щеплення онкопацієнтів - Міністерство охорони здоров'я віднесло до вакцинації з пересторогою. Те саме стосується пацієнтів з аутоімунними захворюваннями та з імунодефіцитом. Це означає , що вони мають консультуватися зі своїм особистим лікарем та сімейним.

Усі решту протипоказань розділили на постійні і тимчасові.

До тимчасових віднесли:

гострі захворювання з температурою вище 38. Щепитися від "ковіду" можна через 2 тижні після хвороби;

діагностований COVID-19 . Вакцинація може бути відтермінована на 3 місяці після одужання;

введення вакцин проти інших інфекційних хвороб. Вакцинація від COVID-19 має бути проведена через 14 днів;

проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз. Після проби можна вакцинуватися від COVID-19;

імунна терапія (лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою) . Вакцинацію проводять через 90 днів після закінчення курсу терапії.

Протипоказання до вакцинації встановлює сімейний лікар. Він також надає висновок про тимчасове протипоказання до щеплення. І тут ніяких гарантій чи не будуть сімейні лікарі підробляти довідки, як це зараз відбувається з сертифікатами про вакцинацію.

В Міністерстві охорони здоров'я обіцяють слідкувати за сімейними лікарями, які будуть давати відводи проти щеплень, аби такі діагнози не розросталися в геометричній прогресії , тому що в країні не більше 2% людей які дійсно мають медичні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

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Однак, якщо і справді є медичне протипоказання, довідка про відтермінування вакцинації не стане документом, який відкриватиме двері громадських місць у "червоній" зоні. Однак таку людини не зможуть звільнити з роботи, якщо мова йде про категорії громадян, для яких щеплення є обов'язковим, наприклад вчителі.

Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення є анафілактична реакція на першу дозу вакцини.

Водночас лікарі розвінчують міф, що не мають щеплюватися від коронавірусу, ті хто мали алергічні реакції на попередні вакцини, або страждають на алергію.

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