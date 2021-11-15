У МОЗ заявили про перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на COVID-19 в Україні

У МОЗ заявили про перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на COVID-19 в Україні

В Україні вперше за три місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень перевищила кількість госпіталізованих.

В Україні спостерігається деяке покращення щодо поширення коронавірусу. Протягом останнього тижня зафіксували зменшення кількості випадків COVID-19 на 6%, кількість госпіталізацій до "ковідних" лікарень також зменшилася на 13%.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу 15 листопада.

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"Уперше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з "ковідних" лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують", - констатував голова МОЗ.

За його словами, стабілізації рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України.

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"Проте, це ще не повна перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень", - наголосив очільник МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Читайте також:

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