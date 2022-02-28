У МВС заявили про гуманітарну трагедію в українських містах: де найскладніша ситуація

У МВС заявили про гуманітарну трагедію в українських містах: де найскладніша ситуація

Волноваха, Сартана й Талаківка зараз перебувають в активній зоні бойових дій.

Після нападу Росії на Україну через дії країни-агресорки в містах нашої держави виникла гуманітарна трагедія.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський в ефірі 1+1 28 лютого.

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"На жаль, сьогодні маємо гуманітарну трагедію в українських містах. Це Волноваха, Сартана, Талаківка - це населені пункти, які зараз перебувають в активній зоні бойових дій. Більшість з цих населених пунктів зруйновані. Ми з ДСНС вже кілька днів намагаємося організувати коридор, щоб евакуювати звідти людей, які нині не мають там ані світла, ані тепла в будинках. Переконаний, що нам вдасться залучити "Червоний Хрест", але і від цієї організації відмовляються росіяни наче відрізавши себе від всього цивілізованого світу", - сказав Монастирський.

За його словами, така ж ситуація і в Бучі, Київської області.

"Там також намагаємося надавати допомогу, але час від часу відновлюються бойові дії. Це один із напрямів нападу на Київ. У столиці утворено понад 100 мобільних груп, які патрулюють місто, відловлюють ДРГ, передають це все каналами зв'язку до СБУ, поліції, розвідникам і надалі триває відповідна робота", - підсумував він.