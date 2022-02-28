Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У МВС заявили про гуманітарну трагедію в українських містах: де найскладніша ситуація

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У МВС заявили про гуманітарну трагедію в українських містах: де найскладніша ситуація

УНІАН

Волноваха, Сартана й Талаківка зараз перебувають в активній зоні бойових дій.

Після нападу Росії на Україну через дії країни-агресорки в містах нашої держави виникла гуманітарна трагедія.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський в ефірі 1+1 28 лютого.

"На жаль, сьогодні маємо гуманітарну трагедію в українських містах. Це Волноваха, Сартана, Талаківка - це населені пункти, які зараз перебувають в активній зоні бойових дій. Більшість з цих населених пунктів зруйновані. Ми з ДСНС вже кілька днів намагаємося організувати коридор, щоб евакуювати звідти людей, які нині не мають там ані світла, ані тепла в будинках. Переконаний, що нам вдасться залучити "Червоний Хрест", але і від цієї організації відмовляються росіяни наче відрізавши себе від всього цивілізованого світу", - сказав Монастирський.

За його словами, така ж ситуація і в Бучі, Київської області.

"Там також намагаємося надавати допомогу, але час від часу відновлюються бойові дії. Це один із напрямів нападу на Київ. У столиці утворено понад 100 мобільних груп, які патрулюють місто, відловлюють ДРГ, передають це все каналами зв'язку до СБУ, поліції, розвідникам і надалі триває відповідна робота", - підсумував він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація