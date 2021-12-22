У МЗС України відповіли на російські закиди щодо провокацій з хімічною зброєю на Донбасі

У МЗС України відповіли на російські закиди щодо провокацій з хімічною зброєю на Донбасі

У відомстві керівництво РФ закликали припинити ворожу риторику і мову ультиматумів

"Чергові приклади масованої російської дезінформації" - у МЗС України відповіли на російські закиди щодо провокацій з хімічною зброєю на Донбасі.

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Про це ТСН.ua повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі - чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території", - наголосив Ніколенко та закликав російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів.

Також речник українського дипломатичного відомства зазначив, що припинення російської збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті.

"Повернення Москви в конструктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами. Першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей і домовленостей лідерів "нормандського формату"", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про нібито підготовку приватними військовими компаніями США провокації з "хімічними компонентами" на сході України. У США одразу відреагували на такі закиди. "Заяви міністра Шойгу є абсолютно неправдивими", - заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі. У Пентагоні такі заяви назвали брехнею.

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