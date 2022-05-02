У МЗС відреагували на антисемітські заяви Лаврова: "Росія занадто глибоко загрузнула у своїх нісенітницях"

У МЗС відреагували на антисемітські заяви Лаврова: "Росія занадто глибоко загрузнула у своїх нісенітницях"

Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, у якій він назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами" та порівняв Зеленського з Гітлером.

За його словами, "антисемітські випади" міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова в бік Президента України та євреїв є "абсолютно неприйнятними".

Про це Ніколенко сказав у коментарі ТСН.ua.

"Росія вже занадто глибоко загрузнула в своїх нісенітницях, виправдовуючи варварську агресію проти України", — наголосив речник МЗС України.

Ніколенко зазначив, що глава МЗС РФ "фактично поставив під сумнів існування не лише української нації, але й Голокосту".

"Лавров свідомо образив пам'ять мільйонів євреїв, які загинули від рук нацистів під час Другої світової війни. Уряд Ізраїлю вже назвав заяви Лаврова "жахливою історичною помилкою", — сказав Ніколенко.

За його словами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ зупинити Росію, аби попередити "ще більш катастрофічні наслідки".

"Глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт демонструє всьому світові, що путінська Росія цілеспрямовано плекає "вищість" росіян і ненависть до інших народів. Разом ми маємо зупинити Росію зараз, поки її агресивна політика не призвела до ще більш катастрофічних наслідків", - наголосив Кулеба.

Внаслідок цього, Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із єврейським народом і закликало уряди всіх держав світу надати рішучу відповідь Росії. Зокрема, іще більше її ізолювати, накласти ембарго на російську нафту і газ, які позбавлять "російську воєнну машину" фінансових ресурсів, а також збільшити військову, фінансову та гуманітарну допомогу для України, чий народ зараз героїчно протистоїть російському злу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю. Сергій Лавров зробив спробу виправдати вторгнення РФ в Україну та проведення російськими військами так званої "денацифікації" країни.

Після інциденту посол Росії в Ізраїлі викликаний для пояснень, а ізраїльський міністр закордонних справ Яір Лапід відповів на слова Лаврова гнівним дописом.

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