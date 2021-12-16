"Нафтогаз" не зможе покрити різницю, якщо буде зависока ціна на газ - Вітренко

"Нафтогаз" не зможе покрити різницю, якщо буде зависока ціна на газ - Вітренко

Нині ринкова ціна на газ у понад п'ять разів вища, ніж його продають українцям.

У НАК "Нафтогаз України" не вистачить надовго ресурсу, аби покривати різницю між зависокою ринковою вартістю газу і власне тією, яку сплачує населення. Ринкова нині становить 45 грн за кубометр, а населенню продають за близько 8 грн. Тобто різниця у понад п'ять разів.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав керівник "Нафтогазу України" Юрій Вітренко.

"За останній рік - за один тільки рік! - ціни на природний газ у Європі зросли у сім разів. Зараз держава, національна компанія роблять так, щоб люди не сплачували більше у сім разів. Зробили так, щоб за тепло люди сплачували стільки ж, скільки платили минулого року. На газ ціна роздрібна - 8 грн. При тому, що ринкова ціна - 45 грн. Різниця, яку фактично економлять українські споживачі - це все ресурс НАК "Нафтогаз". Через те, що ми цей ресурс забезпечуємо за ціною 7,42 грн для потреб населення, ця різниця колосальна. Це десятки мільярдів гривень тільки цього опалювального сезону", - зазначив Вітренко.

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Посадовець сказав, що за таких високих цін "Нафтогаз" довго не зможе покривати різницю.

"Ми чесно кажемо, що якщо збережуться такі ціни, ми, як національна компанія, не зможемо покривати таку різницю. Тому це буде серйозна розмова всередині країни: з депутатами, які фактично голосують за бюджет, які визначають джерела і використання коштів, зі споживачами, з українцями. Ми дійсно будемо разом сідати і вирішувати, як проживати", - сказав Вітренко.

Вітренко прокоментував ціни на газ у 2021 році

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